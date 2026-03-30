Федеральный министр объявил благодарность омскому железнодорожнику

Благодарность получил машинист Евгений Иванов.

Источник: Комсомольская правда

Российский министр транспорта Андрей Никитин объявил благодарности 10 сотрудникам Западно-Сибирской железной дороги. В числе их есть и омич Евгений Иванов.

По информации газеты «Транссиб», Евгений Иванов работает машинистом электровоза в эксплуатационном локомотивном депо Омск. В публикации озвучена формулировка «За трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

До того, также в марте, министр уже выразил благодарность нескольким омским железнодорожникам. Это электромонтер Омского регионального центра связи Андрей Гапиенко и кузнец ручной ковки Омской механизированной дистанции инфраструктуры Евгений Горбачев.

Благодарностями такого рода отмечаются работники отрасли в том числе за «высокие производственные достижения и плодотворный труд», «обеспечение безопасности движения транспорта и снижение уровня экологического воздействия транспорта».

Ранее мы писали, что президент Владимир Путин наградил омского монтера пути Андрея Лутца почетным званием.

