Федеральный министр объявил благодарность омскому железнодорожнику

Российский министр транспорта Андрей Никитин объявил благодарности 10 сотрудникам Западно-Сибирской железной дороги. В числе их есть и омич Евгений Иванов.
По информации газеты «Транссиб», Евгений Иванов работает машинистом электровоза в эксплуатационном локомотивном депо Омск. В публикации озвучена формулировка «За трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».
До того, также в марте, министр уже выразил благодарность нескольким омским железнодорожникам. Это электромонтер Омского регионального центра связи Андрей Гапиенко и кузнец ручной ковки Омской механизированной дистанции инфраструктуры Евгений Горбачев.
Благодарностями такого рода отмечаются работники отрасли в том числе за «высокие производственные достижения и плодотворный труд», «обеспечение безопасности движения транспорта и снижение уровня экологического воздействия транспорта».
