По вине пьяного водителя без прав в Красноярском крае погиб 18-летний юноша

В ночь на 30 марта в Красноярском крае на 110-м километре трассы Ачинск — Ужур — Троицкое произошла смертельная авария. ВАЗ-2107 под управлением 18-летнего пьяного водителя без прав перевернулся на проезжей части. Погиб 18-летний пассажир. Еще одному, 16-летнему пассажиру потребовалась разовая медицинская помощь. Сам водитель не пострадал, его задержали. В ближайшее время суд примет решение об избрании меры пресечения. В момент аварии все, кто находился в автомобиле, были пристегнуты ремнями безопасности. Сотрудники полиции выясняют детали случившегося. Напомним, в минувшие выходные 50-летний мужчина разбился на «Красноярских Столбах».