За продажу «красивых» автомобильных номеров красноярца отправили в колонию строгого режима (видео)

В Красноярске Свердловский районный суд вынес приговор мужчине, который в составе организованной группы осуществлял продажу госномеров и госзнаков с особыми сочетаниями цифр и букв.
Установлено, что 35-летний местный житель решил организовать незаконный бизнес и сговорился для этого с сотрудниками ГИБДД, одним из которых был начальник дорожной полиции Андрей Сиротинин.
«Схема была отлажена: инспекторы обеспечивали доступ к “заветным” комбинациям цифр и букв, а их гражданский подельник выполнял роль менеджера по продажам — искал клиентов и получал деньги. Предпринимательство в сфере “красивых” госзнаков оказалось прибыльным: сумма взяток, которые прошли через руки участников группы, составила 595 тысяч рублей», — рассказали в прокуратуре.
Когда факты вскрылись, фигурант полностью признал вину, публично раскаялся и пошел на сделку с правосудием, заключив досудебное соглашение. Мужчину признали виновным в получении взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору (п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и наказали 3 годами лишения свободы в колонии строгого режима, а также взыскали с него в пользу государства весь эквивалент незаконного дохода.