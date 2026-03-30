Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За продажу «красивых» автомобильных номеров красноярца отправили в колонию строгого режима (видео)

В Красноярске Свердловский районный суд вынес приговор мужчине, который в составе организованной группы осуществлял продажу госномеров и госзнаков с особыми сочетаниями цифр и букв.

Установлено, что 35-летний местный житель решил организовать незаконный бизнес и сговорился для этого с сотрудниками ГИБДД, одним из которых был начальник дорожной полиции Андрей Сиротинин.

«Схема была отлажена: инспекторы обеспечивали доступ к “заветным” комбинациям цифр и букв, а их гражданский подельник выполнял роль менеджера по продажам — искал клиентов и получал деньги. Предпринимательство в сфере “красивых” госзнаков оказалось прибыльным: сумма взяток, которые прошли через руки участников группы, составила 595 тысяч рублей», — рассказали в прокуратуре.

Когда факты вскрылись, фигурант полностью признал вину, публично раскаялся и пошел на сделку с правосудием, заключив досудебное соглашение. Мужчину признали виновным в получении взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору (п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и наказали 3 годами лишения свободы в колонии строгого режима, а также взыскали с него в пользу государства весь эквивалент незаконного дохода.