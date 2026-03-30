Трамп заявил о желании взять под контроль нефть Ирана по модели Венесуэлы

— Честно говоря, больше всего я хотел бы забрать нефть в Иране, но некоторые глупые люди в США говорят: «Зачем ты это делаешь?». Но они глупые люди, — отметил американский лидер.
В интервью Трамп также добавил, что предпочел бы действовать по аналогии с моделью, применявшейся в Венесуэле.
В тот же день американский лидер заявил, что сделка с Ираном может быть заключена в ближайшее время. Он также ответил на вопрос о возможности соглашения, которое позволило бы вновь открыть Ормузский пролив, сообщив, что у США «осталось около 3000 целей», тогда как уже поражено 13 000.
Стоимость нефти марки Brent показала рост на фоне обострения ситуации в Иране. Вечером 18 марта цена майских фьючерсов на лондонской бирже ICE впервые превысила 111 долларов за баррель.
Тегеран, в свою очередь, разрешил проходить через Ормузский пролив судам только тех стран, которые считает дружественными.