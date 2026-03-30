Опубликован график выплат пенсий и пособий на апрель в Иркутской области

Отделение Социального фонда России по Иркутской области утвердило даты перечисления пенсий и пособий за апрель 2026 года. Получателям, выбравшим доставку через банки, средства поступят 3 апреля. В этот день будут перечислены единое пособие для детей до 17 лет и беременных, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей, а также выплата на ребенка военнослужащего по призыву или мобилизованного.