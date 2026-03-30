Опубликован график выплат пенсий и пособий на апрель в Иркутской области

Отделение Социального фонда России по Иркутской области утвердило даты перечисления пенсий и пособий за апрель 2026 года. Получателям, выбравшим доставку через банки, средства поступят 3 апреля. В этот день будут перечислены единое пособие для детей до 17 лет и беременных, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей, а также выплата на ребенка военнослужащего по призыву или мобилизованного.
«3 апреля, в связи с тем, что 5 число выпадает на выходной, досрочно поступят ежемесячные выплаты из средств материнского капитала. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей перечислят 8 апреля», — сообщает пресс-служба регионального Отделения СФР.
1 апреля средства получат жители территорий, где сохраняется режим чрезвычайной ситуации. В их числе — Зиминский, Куйтунский, Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Черемховский и Чунский районы.
График доставки пенсий через банки для остальных районов распределен следующим образом:
13 апреля — Иркутск, Усть-Илимский, Иркутский, Бодайбинский, Мамско-Чуйский, Катангский, Ольхонский, Слюдянский, Заларинский, Казачинско-Ленский, Усть-Кутский, Киренский, Усольский, Усть-Удинский районы, а также Усть-Ордынский Бурятский округ.
17 апреля (досрочно, так как 18 число — выходной) — Ангарский муниципальный округ, Братский, Балаганский, Качугский, Нижнеилимский и Шелеховский районы.
21 апреля — жителям области, которым пенсия была назначена впервые начиная с марта 2026 года.
«Доставка пенсий и пособий по почте пройдет по стандартному графику — с 1 по 25 апреля. Узнать точную дату выплаты можно в своем почтовом отделении», — отметил Алексей Макаров, управляющий Отделением СФР по Иркутской области.
