Стартовала регистрация на международный молодежный форум «Байкал»

Иркутская область, НИА-Байкал — В Правительстве Иркутской области под председательством Губернатора Игоря Кобзева состоялось заседание организационного комитета международного молодежного форума «Байкал».

Источник: НИА Байкал

Итоги форума 2025 года и старт подготовки форума текущего года

На мероприятии подвели итоги форума 2025 года и дали старт подготовке форума текущего года. Форум традиционно пройдет в Ольхонском районе с 10 по 14 августа, уточняет пресс-служба главы региона.

Регистрация на форум

Регистрация на форум открылась и традиционно продлится до Дня молодежи. В прошлом году форум собрал 600 участников из 46 регионов России и 15 стран. Было организовано шесть тематических площадок, задействовано более 250 спикеров.

Конкурсы и гранты

В рамках конкурсов «Росмолодежь. Гранты» и областного конкурса социально значимых проектов в сфере молодежной политики было разыграно 14,5 млн рублей, победителями стали 43 представителя активной молодежи.

Основная тема форума в этом году

Основная тема форума в этом году — «Цели устойчивого развития». Особое внимание будет уделено тематике Года единства народов России. Помимо образовательной программы, организаторы подготовят разные активности, экскурсии и культурные мероприятия.

Конкурс «Росмолодежь. Гранты»

В рамках форума традиционно пройдет очный конкурс «Росмолодежь. Гранты», молодежь сможет получить на поддержку своей инициативы до 1 млн рублей.

Участники форума

Форум «Байкал» — важное и значимое мероприятие для молодежи Иркутской области, на него ежегодно активно регистрируются представители иностранных государств и регионов России. Уже сегодня молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет могут подать заявку на участие.

Ждем в этом году в числе участников молодых педагогов, молодых предпринимателей, молодежь, заинтересованную в сохранении экологии и развитии туризма, лидеров из муниципальных образований и представителей разных культур и народов, — сказала министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова.

Благодарность организаторам и партнерам

На заседании организационного комитета Игорь Кобзев вручил благодарственные письма организаторам и партнерам форума прошлого года. Также сформирован ряд поручений для органов власти и ведомств для качественной подготовки форума в этом году.