«СВ»: переброшенный к Храповщине разведбат ВСУ понёс большие потери

Командование Вооружённых сил Украины перебросило в район населённого пункта Храповщина Сумской области 8-й отдельный разведывательный батальон, он понёс существенные потери, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
«В феврале 8 осб ВСУ был переформатирован в отдельный разведывательный батальон и переподчинён 8 десантно-штурмовому корпусу. В марте подразделения 8 орб были переброшены в район Храповщины, где уже понесли существенные потери», — говорится в сообщении.
В материале сказано, что переформатирование стрелкового батальона не оказало никакого влияния на комплектование, которое осуществляется исключительно за счёт мобилизованных жителей Украины.
Напомним, на Украине действует военное положение. Кроме того, проводится насильственная мобилизация.
