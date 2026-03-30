В Минэкономразвития РФ рассказали о работе с Вьетнамом над безвизовым режимом

Россия планирует обсудить соглашения о безвизовом режиме для туристических групп из Вьетнама в июне. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития РФ.
«С Вьетнамом уже запустили переговоры по тексту соглашения, постараемся согласовать его в июне на очередном заседании отраслевой межправительственной рабочей группы», — ответило ведомство на вопрос «Известий».
В министерстве уточнили, что заседание межправительственной рабочей группы пройдет на форуме «Путешествуй!».
Напомним, что россияне могут посещать 120 стран с полностью безвизовым или условно безвизовым въездом. Депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев отметил, что для въезда в такие страны достаточно будет предъявить заграничный паспорт.
Ранее KP.RU сообщал, что россияне могут свободно посещать ряд европейских стран без необходимости оформления визы. В их числе — Албания, Белоруссия, Босния и Герцеговина, Молдавия, Сербия и Черногория.