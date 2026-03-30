Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минэкономразвития РФ рассказали о работе с Вьетнамом над безвизовым режимом

Россия и Вьетнам обсудят безвизовый режим для туристов в июне.

Источник: Комсомольская правда

Россия планирует обсудить соглашения о безвизовом режиме для туристических групп из Вьетнама в июне. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития РФ.

«С Вьетнамом уже запустили переговоры по тексту соглашения, постараемся согласовать его в июне на очередном заседании отраслевой межправительственной рабочей группы», — ответило ведомство на вопрос «Известий».

В министерстве уточнили, что заседание межправительственной рабочей группы пройдет на форуме «Путешествуй!».

Напомним, что россияне могут посещать 120 стран с полностью безвизовым или условно безвизовым въездом. Депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев отметил, что для въезда в такие страны достаточно будет предъявить заграничный паспорт.

Ранее KP.RU сообщал, что россияне могут свободно посещать ряд европейских стран без необходимости оформления визы. В их числе — Албания, Белоруссия, Босния и Герцеговина, Молдавия, Сербия и Черногория.