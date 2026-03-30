Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На улице Перелета в Омске перекроют движение

АО «Тепловая компания» приступит к работам 31 марта 2026 года.

Источник: SuperOmsk.ru

В Омске вводится временное ограничение движения транспорта. С 8:00 31 марта до 8:00 1 апреля специалисты АО «Тепловая компания» будут проводить ремонт тепловых сетей на участке по адресу: улица Перелета, 14/1.

На время проведения работ движение всех видов транспорта на этом участке будет перекрыто. На месте установят необходимые ограждения и дорожные знаки, предупреждающие водителей и пешеходов о временных изменениях.

«Мы понимаем, что любое ограничение движения создает неудобства для горожан, и приносим извинения за временные сложности. Безопасность омичей и качественное выполнение ремонтных работ — наш главный приоритет. Просим водителей и пешеходов быть внимательными и с пониманием отнестись к временным мерам», — отметили в компании.

Автомобилистам рекомендуют заранее планировать маршруты с учетом вводимых ограничений, пешеходам — соблюдать осторожность вблизи места проведения работ.