Инвесторы из Беларуси готовы вложить до 10 млрд в канатную дорогу Ростова

Власти Ростовской области рассматривают возможность привлечения инвесторов из Беларуси к строительству канатной дороги в Ростове-на-Дону. Представители бизнеса из ближнего зарубежья готовы вложить в проект до 10 миллиардов рублей.
Однако на данный момент городские власти не определили ключевые параметры будущего объекта. Как сообщили в администрации, необходимо рассчитать стоимость проезда, а также определить возможный объем бюджетной поддержки. Речь идет о том, будет ли город частично субсидировать работу канатной дороги и в каком размере.
Пока необходимые экономические расчеты не завершены, запуск проекта откладывается. При этом власти намерены сохранить площадку под строительство.
К обсуждению проекта планируют вернуться после переноса порта на левый берег реки Дон. По предварительным оценкам, это может произойти не ранее 2028 года. Таким образом, реализация масштабного инфраструктурного проекта остается вопросом отдаленной перспективы.