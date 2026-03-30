Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава СК РФ потребовал доклад о нарушении прав жильцов аварийного дома в Перми

Дом 1952 года на улице Богдана Хмельницкого непригодно для проживания.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела о нарушении прав жильцов аварийного дома в Перми, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Пермскому краю.

Речь идет о здании 1952 года постройки, расположенного на улице Богдана Хмельницкого в Закамске. Жители многоквартирного дома несколько лет не могут добиться расселения. Несмотря на то, что в 2018 году здание признали аварийным из-за внушительного износа, благоустроенное жилье до сих пор не предоставлено.

По данным соцсетей, в доме разрушаются стены и перекрытия, нет горячей воды, холодная подается со слабым напором, а также регулярно происходят коммунальные аварии. При этом сроки расселения сдвинуты с 2024 на 2030 год.

В Следственном управлении СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело. Глава СК РФ поручил руководителю регионального управления Денису Головкину представить отчет о предварительных и итоговых результатах расследования.