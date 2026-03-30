Глава СК РФ потребовал доклад о нарушении прав жильцов аварийного дома в Перми

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела о нарушении прав жильцов аварийного дома в Перми, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Пермскому краю.
Речь идет о здании 1952 года постройки, расположенного на улице Богдана Хмельницкого в Закамске. Жители многоквартирного дома несколько лет не могут добиться расселения. Несмотря на то, что в 2018 году здание признали аварийным из-за внушительного износа, благоустроенное жилье до сих пор не предоставлено.
По данным соцсетей, в доме разрушаются стены и перекрытия, нет горячей воды, холодная подается со слабым напором, а также регулярно происходят коммунальные аварии. При этом сроки расселения сдвинуты с 2024 на 2030 год.
В Следственном управлении СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело. Глава СК РФ поручил руководителю регионального управления Денису Головкину представить отчет о предварительных и итоговых результатах расследования.