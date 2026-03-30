В аэропорту Красноярска у прилетевших из Вьетнама супругов обнаружили опасный саженец

В Красноярске специалисты Россельхознадзора пресекли ввоз саженца из Вьетнама.
По информации пресс-службы ведомства, запрещенная подкарантинная продукция высокого фитосанитарного риска была обнаружена в аэропорту Красноярска во время контроля на международном рейсе «Нячанг — Красноярск».
«Супруги прибыли из Нячанга и ввезли на территорию России декоративное растение для защищенного грунта. Они пояснили, что растение во время путешествия получил мужчина в качестве подарка от жителя Вьетнама. При этом ввоз горшечного растения осуществлялся без фитосанитарного сертификата, которые должны оформляются национальной организацией по карантину и защите растений страны — экспортера», — пояснили в Россельхознадзоре.
Растение задержано специалистами ведомства и по решению владельца будет уничтожено. Также владелец груза привлечен к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ.
В Россельхознадзоре напомнили, что в соответствие с Едиными карантинными фитосанитарными требованиями ЕАЭС, ввоз на территорию России семенного и посадочного материала в багаже и ручной клади пассажиров без фитосанитарного сертификата запрещен.
