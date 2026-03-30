Школьники в Солонцах собрали на ярмарке больше 80 тысяч рублей для бойцов СВО

В школе в красноярских Солонцах собрали деньги для бойцов СВО на благотворительной ярмарке. Об этом сообщили в администрации Центрального района города.
Прямо в школе дети выставили на продажу авторские игрушки, художественные работы и домашнюю выпечку. В результате за время работы выставки ребята собрали более 80 тысяч рублей.
По традиции, все вырученные средства направили в фонд поддержки участников специальной военной операции.
Это уже вторая масштабная ярмарка в учебном заведении. Мероприятие организовала администрация.
