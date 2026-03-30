В Омске скончался заведующий кардиоотделением Евгений Самойленко

В Омске 27 марта 2026 года после продолжительной болезни ушёл из жизни заведующий кардиологическим отделением для пациентов с острым коронарным синдромом МСЧ № 4 Евгений Самойленко.
Евгений Иванович более 35 лет проработал в медицине. Большую часть своей карьеры — свыше 32 лет — он посвятил Клиническому кардиологическому диспансеру, а последние полтора года трудился в МСЧ № 4. Он был врачом высшей квалификационной категории и имел почётную грамоту Минздрава России за вклад в развитие здравоохранения.
Коллеги отмечают, что Евгений Самойленко был профессионалом своего дела, а для пациентов — врачом, который помогал вернуть здоровье и надежду.
Прощание с Евгением Самойленко состоится 30 марта с 12:00 до 13:00 по адресу: ул. 10 лет Октября, 208 В. Поминальный обед пройдёт в одном из кафе на улице Думской с 14:30.
