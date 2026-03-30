В программу диспансеризации школьников предложили включить осмотр врача-психиатра

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев предложил включить в программу ежегодной обязательной диспансеризации школьников, достигших возраста 12 лет, профилактический осмотр врача-психиатра детско-подросткового профиля.

Как отмечается в обращении на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко, указанный осмотр должен носить профилактический, конфиденциальный характер и быть направлен на оценку рисков и формирование дальнейших рекомендаций.

«Здоровье ребенка — не только его физическое состояние. Психическое благополучие подростка — основа его успешной социализации и учебы. Включение профильного специалиста в уже существующий и отработанный механизм диспансеризации по ОМС — логичный и эффективный шаг. Он позволит в рамках привычного для родителей и школ процесса выявлять проблемы на самой ранней стадии, когда помощь наиболее действенна», — пояснил парламентарий РИА Новости.

По его словам, данное предложение — это не создание новой бюрократической процедуры, а «усиление существующей системы заботы о детях».

