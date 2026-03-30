Дефицит мойвы в Волгограде: ресторатор Зверев не нашел рыбу в городе

Волгоградцы столкнулись с неожиданной проблемой: с прилавков магазинов, рынков и из меню популярных кулинарий внезапно исчезла мойва. Еще недавно эта рыбка считалась самым доступным и народным деликатесом, но теперь найти ее в городе — настоящий квест.
На странный дефицит обратил внимание известный волгоградский предприниматель и ресторатор Алексей Зверев. Наследник крупной ресторанной империи зашел в сетевое кафе «Конфетки Бараночки», чтобы купить привычную порцию жареной мойвы, но ушел ни с чем. На своей странице в соцсетях он высказался о произошедшем. Оказалось, что рыбы нет в наличии, и в ближайшее время поставки не предвидятся.
Причина исчезновения «серебрянки» оказалась серьезной и глобальной. Как выяснилось, дефицит связан не с логистикой, а с экологическими мерами. Чтобы сохранить популяцию рыбы и дать ей возможность восстановиться, объемы вылова снова жестко ограничили. В итоге до прилавков Волгограда продукция просто не доезжает — ее практически нет ни в рознице, ни у оптовиков.
В местных кулинариях горожанам уже начали предлагать альтернативу. Вместо привычной мойвы на витринах все чаще появляется корюшка. Однако такая замена по душе далеко не всем: и вкус другой, и цена кусается.
Сам бизнесмен Зверев признался в соцсетях, что теперь находится в раздумьях, чем же заменить любимое блюдо, ведь в этом году жареной мойвы волгоградцы, судя по всему, больше не увидят.
Ранее сообщалось, что в Волгограде покажут уникальную коллекцию пасхальных яиц.