Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп поблагодарил Лукашенко за помилование заключенных

Президент США Дональд Трамп выразил признательность белорусскому лидеру Александру Лукашенко за освобождение ряда осужденных. Об этом он написал в воскресенье, 29 марта, в соцсети Truth Social.

— На прошлой неделе мой спецпосланник по Белоруссии Джон Коул после переговоров с многоуважаемым президентом Александром Лукашенко обеспечил освобождение еще 250 политических заключенных, — подчеркнул Трамп.

Таким образом, общее число освобожденных с мая прошлого года значительно превысило 500 человек. Трамп поблагодарил Лукашенко за этот шаг и отметил, что с нетерпением ждет встречи с ним на следующем заседании Совета мира.

19 марта Лукашенко принял решение о помиловании 250 человек после того, как провел переговоры со спецпосланником президента США Джоном Коулом. Переговоры с Джоном Коулом прошли утром того же дня. Встреча проходила в рамках очередного раунда белорусско-американских контактов. Лукашенко встречался с Коулом несколько раз: в последний раз переговоры прошли в декабре 2025 года.

Также пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт ранее сообщила, что Лукашенко помиловал ряд заключенных по просьбе президента США Дональда Трампа.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше