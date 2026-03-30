Трамп поблагодарил Лукашенко за помилование заключенных

Президент США Дональд Трамп выразил признательность белорусскому лидеру Александру Лукашенко за освобождение ряда осужденных. Об этом он написал в воскресенье, 29 марта, в соцсети Truth Social.
— На прошлой неделе мой спецпосланник по Белоруссии Джон Коул после переговоров с многоуважаемым президентом Александром Лукашенко обеспечил освобождение еще 250 политических заключенных, — подчеркнул Трамп.
Таким образом, общее число освобожденных с мая прошлого года значительно превысило 500 человек. Трамп поблагодарил Лукашенко за этот шаг и отметил, что с нетерпением ждет встречи с ним на следующем заседании Совета мира.
19 марта Лукашенко принял решение о помиловании 250 человек после того, как провел переговоры со спецпосланником президента США Джоном Коулом. Переговоры с Джоном Коулом прошли утром того же дня. Встреча проходила в рамках очередного раунда белорусско-американских контактов. Лукашенко встречался с Коулом несколько раз: в последний раз переговоры прошли в декабре 2025 года.
Также пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт ранее сообщила, что Лукашенко помиловал ряд заключенных по просьбе президента США Дональда Трампа.