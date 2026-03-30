В Красноярске завершился фестиваль Siberian Power Show 2026

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске завершился Международный спортивный фестиваль Siberian Power Show, который впервые проходил на трех площадках: Фанпарк «Бобровый лог», МВДЦ «Сибирь» и ледовый дворец «Кристалл». По итогу трех дней фестиваля зрители узнали нового чемпиона в силовом экстриме, а также увидели титульный поединок промоушена АРМАТУРА.
На Siberian Power Show определились победители в соревнованиях по силовому экстриму среди профессионалов. В течение двух дней атлеты проходили различные испытания, требующие невероятной силы и выдержки. В финальный этап попали десять лучших стронгменов мира, которых ждало последнее испытание — «Эстафета камней». Атлетам необходимо было поднять три камня весом 106, 140 и 162.5 кг соответственно. Не все справились с испытанием, а тройка призеров получилась максимально интернациональной. Третье место занял сильнейший человек Тулы Евгений Коновалов, вторым стал Дэвид Пакульски из Польши, и победителем стал представитель канадской школы экстрима Джеймс Джефферс.
По-настоящему уникальными стали соревнования по армрестлингу промоушена АРМАТУРА 12, которые впервые прошли на высоте более 600 метров — на вершине К1 Фанпарка «Бобровый лог». Самый насыщенный кард из восьми пар прошел в МВДЦ «Сибирь», а вишенкой на торте стал первый титульный армфайт между Артемом Тайновым и Сергеем Токаревым. Токарев выиграл первый и второй раунды, но дальше схватка была закончена по причине травмы Тайнова, и Сергей Токарев забрал первый чемпионский пояс АРМАТУРЫ.
Siberian Power Show — один из крупнейших мультиспортивных силовых фестивалей в мире. Проходит в Красноярске в 11 раз. В 2026 году в нем участвует около 5000 спортсменов из двух десятков стран — Австралии, Бразилии, Ирана, Казахстана, Канады, Китая, Нигерии, Новой Зеландии, Польши, Франции, ЮАР и других.