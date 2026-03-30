В Красноярске завершился фестиваль Siberian Power Show 2026

На Siberian Power Show определились победители в соревнованиях по силовому экстриму среди профессионалов. В течение двух дней атлеты проходили различные испытания, требующие невероятной силы и выдержки. В финальный этап попали десять лучших стронгменов мира, которых ждало последнее испытание — «Эстафета камней». Атлетам необходимо было поднять три камня весом 106, 140 и 162.5 кг соответственно. Не все справились с испытанием, а тройка призеров получилась максимально интернациональной. Третье место занял сильнейший человек Тулы Евгений Коновалов, вторым стал Дэвид Пакульски из Польши, и победителем стал представитель канадской школы экстрима Джеймс Джефферс.