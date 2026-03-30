В Воронежской области за ночь уничтожили десять беспилотников

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Силы ПВО за ночь уничтожили десять вражеских беспилотников в Воронежской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев.
«Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в пяти районах и одном городском округе региона было обнаружено и уничтожено 10 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал Гусев в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в результате падения обломков БПЛА поврежден автомобиль и возникло возгорание лесной подстилки, которое оперативно потушили.
