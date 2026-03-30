Национальная технологическая олимпиада открыла конкурс на проведение профилей

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Национальная технологическая олимпиада (НТО) объявила конкурс на проведение профилей среди учеников 8−11 классов и студентов в сезоне 2026−2027 года. К участию приглашаются вузы и технологические компании, сообщили ТАСС в пресс-службе Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ).
«Национальная технологическая олимпиада приглашает университеты России и инженерные компании для работы в новом сезоне. Заявки на новые профили принимаются до 15 июня 2026 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что традиционно в организации профилей олимпиады принимают участие команды вузов — самостоятельно или совместно с индустриальными и технологическими партнерами. В сезоне НТО 2025−2026 соревнования для школьников проходят по 34 профилям, для студентов организовано семь направлений: от информационной безопасности и управления беспилотными авиасистемами до молекулярной электроники и геномного редактирования.
«Наше сообщество ежегодно растет, и сейчас НТО предлагает своим участникам широкий спектр технологических направлений для выбора научной и карьерной траектории. Мы особенно заинтересованы в партнерствах, которые смогут предложить школьникам и студентам работу над актуальными технологическими проектами и на практике — на базе своих производств и лабораторий — показать участникам, как знания из разных областей соединяются в создании новых решений и продуктов», — подчеркнул ответственный секретарь оргкомитета НТО, проректор НИУ ВШЭ, лидер рабочей группы НТИ «Кружковое движение» Дмитрий Земцов.
В текущем сезоне Национальная технологическая олимпиада сотрудничает с 24 ведущими вузами страны, которые выступают организаторами направлений. Среди них НИУ ВШЭ, Университет ИТМО, НИЯУ МИФИ, РТУ МИРЭА, НГУ. В развитии профилей также участвуют крупные технологические компании: «Сбер», благотворительный фонд «Вклад в будущее», фирма «1С», «Яндекс», госкорпорация «Роскосмос», «Газпром энергохолдинг», группа «Астра» и «Лаборатория Касперского» и другие.
Этапы проведения олимпиады.
Цикл олимпиады следующего сезона начнется с регистрации в сентябре. В октябре и ноябре пройдут отборочные онлайн-этапы. Финальные испытания будут организованы с февраля по апрель очно на площадках вузов и компаний. На протяжении недели финалисты поучаствуют в предметном и командном турах, по итогам которых экспертное жюри определит победителей и призеров.
Национальная технологическая олимпиада проводится при координации Министерства науки и высшего образования РФ совместно с президентской платформой «Россия — страна возможностей» в рамках национального проекта «Молодежь и дети», при поддержке Движения Первых, Агентства стратегических инициатив и АНО «Платформа НТИ». Проектный офис олимпиады развернут на базе НИУ ВШЭ при методическом сопровождении Кружкового движения НТИ.