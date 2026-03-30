Синнер выиграл «Мастерс» в Майами и оформил «Солнечный дубль»

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Синнера, посеянного на турнире под 2-м номером. Легечка выступал под 22-м номера посева.
Синнер стал восьмым игроком в истории ATP, оформившим «Солнечный дубль» — победы на «Мастерсах» в "Индиан-Уэллсе и Майами в одном году. Прежде подобное совершали американцы Джим Курье (1991), Майкл Чанг (1992), Пит Сампрас (1994) и Андре Агасси (2001), чилиец Марсело Риос (1998), швейцарец Роджер Федерер (2005, 2006, 2017), а также серб Новак Джокович (2011, 2014, 2015, 2016).
Синнеру 24 года, он занимает 2-е место в рейтинге ATP. На его счету 26 титулов под эгидой организации в одиночном разряде. Итальянец четыре раза побеждал на турнирах Большого шлема — дважды выиграл Открытый чемпионат Австралии (2024, 2025), по разу — Открытый чемпионат США (2024) и Уимблдон (2025). В 2023 и 2024 годах вместе со сборной Италии теннисист завоевал Кубок Дэвиса.
Легечке 24 года, он располагается на 14-й позиции мирового рейтинга. Чех выиграл 2 титула ATP в одиночном разряде. Лучшим результатом теннисиста на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии (2023) и Открытого чемпионата США (2025).
Турнир в Майами проводится на покрытии «хард» и относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд составляет более $9,4 млн. В прошлом сезоне его победителем стал Якуб Меншик из Чехии. Даниил Медведев выигрывал турнир в 2023 году, также из россиян на нем побеждал Николай Давыденко (2008).