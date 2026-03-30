Белорусский врач назвала симптомы передозировки каплями для носа

Симптомы передозировки сосудосуживающими каплями и спреями для носа назвала на «СБ ТВ» врач-оториноларинголог 19-й центральной районной поликлиники Минска Александра Алисевич.
По ее словам, сосудосуживающие капли обладают системным эффектом.
«При их передозировке могут появиться тахикардия, повышение давления, сильное сердцебиение. Они всасываются в кровь», — отметила Александр Алисевич.
Врач посоветовала при пользовании каплями для носа не отступать от инструкции для препарата и от назначения врача.
Кстати, белорусский врач объяснила, почему капли и спреи в нос вызывают зависимость.
