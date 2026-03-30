Экс-мэр Нижнего Новгорода Булавинов объяснил свой уход из политики

Экс-мэр Нижнего Новгорода и действующий депутат Госдумы РФ Вадим Булавинов подтвердил свое намерение оставить большую политику, об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Законодательного собрания региона Рустам Досаев. Встретившись с коллегой, Булавинов пояснил, что принял обдуманное решение не выдвигаться в девятый созыв парламента в 2026 году. По его словам, из политики нужно уходить вовремя, чтобы «наслаждаться жизнью».
Рустам Досаев назвал Вадима Булавинова «живой легендой» города, отметив его вклад в развитие Нижнего Новгорода в годы руководства муниципалитетом. Депутаты кратко обсудили рабочие моменты на случайной встрече, которая произошла на одной из автозаправок региона. Булавинов подчеркнул, что не забывает родную область и часто здесь бывает, возвращаясь к частной жизни в сельской местности.
Напомним, официальное заявление об уходе из Государственной Думы Вадим Булавинов сделал еще в середине марта. Свою позицию он аргументировал желанием выйти на заслуженный отдых. Булавинов избирался в федеральный парламент несколько созывов подряд и являлся одной из самых узнаваемых политических фигур Нижегородской области на протяжении последних десятилетий.