Экс-мэр Нижнего Новгорода Булавинов объяснил свой уход из политики

Экс-мэр Нижнего Новгорода и действующий депутат Госдумы РФ Вадим Булавинов подтвердил свое намерение оставить большую политику, об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Законодательного собрания региона Рустам Досаев. Встретившись с коллегой, Булавинов пояснил, что принял обдуманное решение не выдвигаться в девятый созыв парламента в 2026 году. По его словам, из политики нужно уходить вовремя, чтобы «наслаждаться жизнью».