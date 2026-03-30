До +18 и дождь: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 30 марта

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 30 марта будет облачной с прояснениями. Рабочая неделя начнется с дождей, которые на следующий день только усилятся. Подробный прогноз на понедельник узнали у специалистов регионального гидрометцентра.
Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области.
Согласно прогнозу, 30 марта в донской столице ожидается облачная погода с прояснениями. Днем пройдет кратковременный дождь. Северо-восточный и восточный ветер с переходом на юго-восточный разовьет скорость 6 — 11 м/с. В ночь на 31 марта также будет облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. Юго-восточный и южный с переходом на юго-западный ветер задует со скоростью 6 — 11 м/с.
В Ростовской области в понедельник также будет облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь, во второй половине дня и вечером с грозой. Утром в отдельных районах возможен туман. Северо-восточный и восточный с переходом на юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 6 — 11 м/с, при грозе порывы достигнут 12 — 14 м/с. В ночь на вторник местами сохранится кратковременный дождь, в отдельных районах — туман. Ветер юго-восточный и южный сменится на юго-западный, его скорость составит 6 — 11 м/с.
Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области.
Днем 30 марта в Ростове-на-Дону температура воздуха поднимется до +16 — +18 градусов. В ночь на 31 марта столбики термометров опустятся до +8 — +10 градусов.
В Ростовской области дневная температура воздуха в понедельник составит от +12 до +17 градусов, а местами прогреется до +20 градусов. В ночь на вторник ожидается от +6 до +11 градусов, по северу похолодает до +2.
Атмосферное давление в течение суток будет находиться в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.