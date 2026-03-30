В Хабаровске рецидивист вынес химию с улицы Гоголя и продал на рынке

В Хабаровске сотрудники уголовного розыска задержали 40-летнего жителя Центрального района, ранее неоднократно судимого за кражи, — сообщает hab.aif.ru.
По данным полиции, мужчина зашёл в торговую точку на улице Гоголя и вынес оттуда бытовую химию на сумму около 20 тысяч рублей.
Долго с товаром он не задержался: похищенное отнёс на Центральный продовольственный рынок, где продал случайному покупателю за 5 тысяч рублей. Полученные деньги потратил на личные нужды.
Разница в цене, как это часто бывает в таких историях, оказалась единственным «дисконтом» — для самого продавца.
По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы, сообщил старший специалист по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.