Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске рецидивист вынес химию с улицы Гоголя и продал на рынке

Товар из магазина он обменял на деньги почти сразу.

В Хабаровске сотрудники уголовного розыска задержали 40-летнего жителя Центрального района, ранее неоднократно судимого за кражи, — сообщает hab.aif.ru.

По данным полиции, мужчина зашёл в торговую точку на улице Гоголя и вынес оттуда бытовую химию на сумму около 20 тысяч рублей.

Долго с товаром он не задержался: похищенное отнёс на Центральный продовольственный рынок, где продал случайному покупателю за 5 тысяч рублей. Полученные деньги потратил на личные нужды.

Разница в цене, как это часто бывает в таких историях, оказалась единственным «дисконтом» — для самого продавца.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы, сообщил старший специалист по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.