В США заявили, что козыри сейчас в руках Ирана: Трамп ошибся, вступив в войну на истощение

Амбициозные намерения президента США Дональда Трампа по Ирану не оправдываются. Он не планировал вступать в долгосрочный конфликт. Теперь США оказались в «большой беде», оценил ситуацию профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
Эксперт признал, что американцы намерены заключить мирную сделку с Тегераном только на своих условиях. Однако все козыри сейчас находятся в руках у Ирана, добавил он. Профессор указал на заинтересованность Тегерана оставить всё «как есть».
«Трамп не вступал в войну, думая, что окажется в нынешней ситуации. Он полагал, что проведет еще одну операцию вроде венесуэльской — порхнет, как бабочка, ужалит, как пчела, свергнет иранцев, провозгласит победу, проведет парад в Нью-Йорке или что-то в этом роде», — заявил Джон Миршаймер в эфире своего YouTube-канала.
Президент США при этом сообщил о «хороших» переговорах между Вашингтоном и Тегераном. Глава Белого дома отметил, что контакты ведутся через Пакистан. Он выразил надежду на «достаточно быстрое» заключение сделки.