Народные приметы на 31 марта: чего нельзя делать, чтобы не было беды?

Главная традиция этого дня — задабривание Домового. Наши предки надеялись на его помощь в защите от пожаров, грабителей и даже ведьм, поэтому старались наладить с ним хорошие отношения. Так, 31 марта женщины готовили угощение для домашнего духа. Как правило, ему подавали пироги с кружкой молока. Еду для Домового было принято оставлять за печкой. Иногда наряду с пищей ему дарили какие-то вещи, например, полотенце с вышивкой. Считалось, что не будет лишним порадовать его монеткой.