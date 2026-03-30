Народные приметы на 31 марта: чего нельзя делать, чтобы не было беды?

31 марта Церковь чтит архиепископа Иерусалимского Кирилла. В народном календаре — Кирилл-Дери полоз: такое название этой дате на Руси дали из-за того, что погода уже не позволяла ездить на санях.
В этот день наши предки пекли пироги для Домового, не оборачивались на улице и боялись стричь ногти. Существовали у них и другие приметы — сегодня мы вспомним о них и выясним, как вести себя 31 марта, чтобы не упустить удачу, сохранить мир в семье и стать богаче.
Народные приметы на 31 марта: что нельзя делать.
Кирилл-Дери полоз — не самый подходящий день для приема гостей. Наши пращуры верили, что визитеры могут забрать с собой счастье хозяев.
Также день не подходит для трудоустройства и переезда. На новом месте человека ждут лишь одни горести, говорили старцы на Руси.
Родители не должны доедать за ребенком. Якобы их чадо из-за этого может захворать.
Если женщина в положении, ей не стоит разрешать кому-либо прикасаться к своему животу. В противном случае, ребенку никогда везти не будет.
Нельзя ходить по дому босиком — к безденежью и голоду.
Проблемы с финансами грозят и тому, кто пользуется посудой с трещинами и сколами. От такой утвари нужно избавиться как можно скорее.
Если будете подстригать волосы, не выбрасывайте их в мусорное ведро. Наши предки не сомневались: так можно стать жертвой порчи. Состриженные волосы следует смыть проточной водой.
В давние времена строго-настрого запрещалось критиковать кого-либо за спиной. Якобы из-за этого могут заболеть зубы.
Не стоит брать деньги взаймы. Так можно оказаться в долговой яме.
Если собираетесь обновить гардероб, ни в коем случае не примеряйте обувь. Существует риск забрать себе чужие проблемы, предупреждали наши пращуры.
Избегайте незапланированных покупок: велика вероятность обмана. Торговец может продать вам что-то некачественное или бракованное.
Если верите в приметы, не оборачивайтесь, услышав свое имя на перекрестке. В старину люди верили, что 31 марта человека может окликнуть нечисть.
Не рекомендуется желать кому-либо зла даже в мыслях, чтобы в жизни не началась черная полоса.
Если возьметесь за уборку, не выносите мусор из дома после заката. В противном случае, в семье начнутся постоянные споры.
Хозяйка не должна отрезать хлеб для своего супруга. Согласно народным суевериям, из-за этого ее возлюбленный лишится мужской силы.
Народные приметы на 31 марта: что можно делать.
Главная традиция этого дня — задабривание Домового. Наши предки надеялись на его помощь в защите от пожаров, грабителей и даже ведьм, поэтому старались наладить с ним хорошие отношения. Так, 31 марта женщины готовили угощение для домашнего духа. Как правило, ему подавали пироги с кружкой молока. Еду для Домового было принято оставлять за печкой. Иногда наряду с пищей ему дарили какие-то вещи, например, полотенце с вышивкой. Считалось, что не будет лишним порадовать его монеткой.
Разрешается работать и убираться в жилище. Трудиться физически можно до обеда, а после лучше отдохнуть. Во второй половине дня наши пращуры занимались воспитанием детей, общались с родными, отдыхали.
Можно мыться и делать процедуры для сохранения молодости и красоты, а вот ногти стричь не рекомендуется. На Руси говорили, что из-за этого можно захворать.
Дата подходит для знакомств с противоположным полом. В давние времена считалось, что парню или девушке, чтобы найти любовь, 31 марта следует надеть что-то красное. А вот чтобы разбогатеть в течение следующего месяца, стоит приобрести кошелек такого цвета.
Народные приметы о погоде на 31 марта.
Тусклые звезды на небе — к затяжным дождям. Неделю на улице будет сыро.
Заморозки с утра 31 марта предвещают холодное лето и плохой урожай.
Туман указывает на потепление, высокие облака — на жаркий май.
Именинники 31 марта.
В этот день именины празднуют Кирилл, Даниил и Трофим.