Жители Благовещенска везли почти 300 граммов героина, но попались на паромной переправе

Ванинский районный суд вынес суровый приговор паре из Амурской области, чья попытка «подработать» в интернет-магазине наркотиков закончилась реальными сроками. 41-летний мужчина и его 44-летняя сожительница проведут ближайшие годы в колонии за попытку сбыта крупной партии героина. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
История началась в июле 2025 года, когда пара устроилась в наркошоп. До этого они сами были постоянными клиентами этого магазина и нередко брали запрещенные вещества в долг. Чтобы расплатиться и заработать, сожители согласились стать перевозчиками. В сентябре прошлого года они получили задание: доставить партию героина на Сахалин.
На личном автомобиле «Toyota Alex» пара проделала путь из Благовещенска в Комсомольск-на-Амуре, где забрала из тайника 290-граммовый сверток. Финальной точкой маршрута должен был стать порт Ванино, откуда курьеры планировали уйти на пароме в Холмск. Однако во время ожидания погрузки их задержали сотрудники транспортной полиции.
Суд назначил мужчине 10 лет лишения свободы, а также лишил его права управлять автомобилем на 5 лет. Женщина приговорена к 8 годам и 10 месяцам заключения. Кроме того, их иномарка «Toyota Alex» была конфискована в доход государства как орудие преступления.
