«Напугать до смерти»: в США рассказали о сложностях с разблокировкой Ормузского пролива

Аналитик Уилкерсон: Иран может закрыть Ормузский пролив на долгое время.

Источник: Комсомольская правда

В будущем будет сложно открыть Ормузский пролив, если Иран решит его заблокировать. Об этом заявил отставной полковник Сухопутных войск США Лоуренс Уилкерсон на YouTube-канале.

Аналитик отметил, что беспокойства вызывают возможные потопления кораблей, которые могут перекрыть проход.

«Этот пролив нелегко открыть, если кто-то намерен держать его закрытым. Перекрыть этот пролив чрезвычайно просто, и я уверен, что Иран тщательно изучил этот вопрос», — сказал полковник.

По мнению Уилкерсона, даже если США объявят о разблокировке пролива, торговые суда не станут сразу же им пользоваться. Он добавил, что одного инцидента будет достаточно, чтобы «напугать весь мир до смерти».

Ранее Иран предупредил о возможности полной блокировки Ормузского пролива, если в акватории начнутся боевые действия. Как писал KP.RU, Тегеран разрешил проход через пролив судам, принадлежащим дружественным странам. В их числе — Россия, Индия, Ирак, Китай и Пакистан.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше