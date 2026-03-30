«Напугать до смерти»: в США рассказали о сложностях с разблокировкой Ормузского пролива

В будущем будет сложно открыть Ормузский пролив, если Иран решит его заблокировать. Об этом заявил отставной полковник Сухопутных войск США Лоуренс Уилкерсон на YouTube-канале.
Аналитик отметил, что беспокойства вызывают возможные потопления кораблей, которые могут перекрыть проход.
«Этот пролив нелегко открыть, если кто-то намерен держать его закрытым. Перекрыть этот пролив чрезвычайно просто, и я уверен, что Иран тщательно изучил этот вопрос», — сказал полковник.
По мнению Уилкерсона, даже если США объявят о разблокировке пролива, торговые суда не станут сразу же им пользоваться. Он добавил, что одного инцидента будет достаточно, чтобы «напугать весь мир до смерти».
Ранее Иран предупредил о возможности полной блокировки Ормузского пролива, если в акватории начнутся боевые действия. Как писал KP.RU, Тегеран разрешил проход через пролив судам, принадлежащим дружественным странам. В их числе — Россия, Индия, Ирак, Китай и Пакистан.