В аэропорту Красноярска изъяли саженец из Вьетнама без сертификата

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В аэропорту Красноярска пресекли попытку ввоза подкарантинной продукции из Вьетнама, сообщили в краевом управлении Россельхознадзора.

Нарушение выявили при досмотре пассажиров рейса «Нячанг — Красноярск». У супругов, прибывших из Вьетнама, обнаружили декоративное горшечное растение. По их словам, саженец был получен в подарок во время поездки.

При этом растение ввозилось без фитосанитарного сертификата, который должен оформляться в стране-экспортере и подтверждать безопасность продукции.

Саженец изъяли и по решению владельца уничтожили. В отношении гражданина составлен административный материал.

В Россельхознадзоре напомнили, что ввоз семенного и посадочного материала в багаже и ручной клади без фитосанитарного сертификата на территорию России запрещен.