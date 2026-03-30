В аэропорту Красноярска изъяли саженец из Вьетнама без сертификата

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В аэропорту Красноярска пресекли попытку ввоза подкарантинной продукции из Вьетнама, сообщили в краевом управлении Россельхознадзора.
Нарушение выявили при досмотре пассажиров рейса «Нячанг — Красноярск». У супругов, прибывших из Вьетнама, обнаружили декоративное горшечное растение. По их словам, саженец был получен в подарок во время поездки.
При этом растение ввозилось без фитосанитарного сертификата, который должен оформляться в стране-экспортере и подтверждать безопасность продукции.
Саженец изъяли и по решению владельца уничтожили. В отношении гражданина составлен административный материал.
В Россельхознадзоре напомнили, что ввоз семенного и посадочного материала в багаже и ручной клади без фитосанитарного сертификата на территорию России запрещен.