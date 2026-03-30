В Красноярске за выходные инспекторы ДПС задержали 36 пьяных водителей

Сотрудники Госавтоинспекции назвали количество пойманных пьяных водителей за прошедшие выходные в Красноярске.
За два выходных дня в краевом центре инспекторы ДПС задержали 36 пьяных водителей. Среди задержанных нарушителей оказалось 6 автомобилистов, ранее уже привлекавшихся к административной ответственности за нетрезвое вождение.
«Их ожидает уголовное преследование по ст. 264.1 УК РФ. Также были задержаны и исключены из дорожного движения 2 водителя, не имеющих водительского удостоверения, которые позволили себе сесть за руль в нетрезвом виде. Виновниками двух ДТП стали водители в нетрезвом состоянии», — уточнили в дорожной полиции.
В отношении правонарушителей госавтоинспекторы составили административные материалы за пьяную езду. Им грозит штраф в размере 45 тысяч рублей, а также лишение права управления на срок до двух лет. За повторное управление в состоянии алкогольного опьянения водителей ожидает уже уголовная ответственность.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.