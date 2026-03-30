Спортсмены Приангарья успешно выступили на чемпионате Сибири и всероссийских соревнованиях по боулингу

На чемпионате Сибири в личном зачете среди мужчин победу одержал Даниил Красноштанов, среди женщин бронзовым призером стала Елена Киселевич.
В парных соревнованиях среди мужчин второе место заняли Антон Красноштанов и Даниил Красноштанов, среди женщин победили Ольга Хвостова и Екатерина Хвостова.
Среди смешанных пар серебряными призерами стали Федор Федоров и Екатерина Хвостова, бронзовыми призерами — Даниил Красноштанов и Елена Киселевич.
В командных соревнованиях по три человека победили Елена Киселевич, Ольга Хвостова и Екатерина Хвостова. Сборная Приангарья заняла первое место в командном зачете, сообщает пресс-служба минспорта региона.
На всероссийских соревнованиях в личном зачете среди женщин серебряную медаль завоевала Ольга Хвостова. Среди мужчин в парных соревнованиях победу одержали Антон Красноштанов и Даниил Красноштанов, среди женщин третье место заняли Ольга Хвостова и Екатерина Хвостова.
Среди смешанных пар серебряными призерами стали Федор Федоров и Екатерина Хвостова. В командных соревнованиях по три человека третьими стали Елена Киселевич, Ольга Хвостова, Екатерина Хвостова.
Кроме того, на первенстве России среди ветеранов в Красноярске бронзовую медаль выиграл Евгений Вайнер.