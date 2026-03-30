В Омске один автомобиль сбил насмерть сразу двух мужчин

Вечером воскресенья, 29 марта 2026 года, на обочине дороги в Омске были насмерть сбиты два пешехода, сообщили в правоохранительных органах. Смертельный наезд случился на улице Доковской, что в Советском административном округе.

Источник: РИА "Новости"

«Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено: водитель автомобиля “Фольксваген Тигуан”, мужчина 1971 г. р., на улице Доковской допустил наезд на пешеходов, которые двигались по краю проезжей части ему навстречу», — говорится в официальном сообщении.

По информации омской полиции, в результате ДТП пешеходы от полученных травм скончались на месте. Личность одного из погибших установлена — заявляется, что это житель Омска 38 лет. Личность второго мужчины устанавливается.

Проводится проверка, ход которой взяла на контроль омская прокуратура. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.