30 марта волгоградцы переживут всплеск на Солнце

Понедельник, 30 марта, начнется для жителей Волгограда с испытаний на прочность. Астрофизики из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН предупредили о переменах в космической погоде. Несмотря на то что в целом день обещает быть спокойным, утренние часы заставят метеозависимых горожан понервничать.
Самый сложный период ожидается в промежутке с 6:00 до 9:00 утра. В это время геомагнитное поле Земли придет в возбужденное состояние, а планетарный индекс Kp подскочит до 4 единиц. Специалисты уже присвоили этому явлению «оранжевый» уровень опасности. Это еще не полноценный шторм, но уже серьезная встряска для организма.
Врачи предупреждают: даже такое небольшое возмущение может отозваться головной болью, внезапным головокружением и неприятными скачками артериального давления. Если вы знаете за собой склонность реагировать на капризы погоды, лучше заранее отложить тяжелые дела и держать под рукой привычные лекарства.
Впрочем, паниковать не стоит. После девяти утра ситуация должна стабилизироваться. Средний индекс за сутки составит около 2,7 по девятибалльной шкале, что считается нормой. Серьезного вреда здоровью такая обстановка не принесет, но бодрое начало рабочей недели может быть слегка подпорчено космической активностью.
