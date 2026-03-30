30 марта волгоградцы переживут всплеск на Солнце

Самый сложный период ожидается в промежутке с 6:00 до 9:00 утра. В это время геомагнитное поле Земли придет в возбужденное состояние, а планетарный индекс Kp подскочит до 4 единиц. Специалисты уже присвоили этому явлению «оранжевый» уровень опасности. Это еще не полноценный шторм, но уже серьезная встряска для организма.