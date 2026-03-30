В Новосибирской области талые воды подтопили более 20 приусадебных участков

НОВОСИБИРСК, 30 марта. /ТАСС/. Талые воды подтопили 21 приусадебный участок в девяти муниципальных образованиях Новосибирской области. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона сообщил начальник ГУ МЧС России по региону Виктор Орлов.
«На территории девяти муниципальных образований наблюдались подтопления талыми водами 21 приусадебного участка и 3 подвалов многоквартирных жилых домов», — сказал он. Орлов уточнил, что подтопления произошли в Новосибирске, Краснозерском, Куйбышевском, Купинском, Кыштовском, Новосибирском, Тогучинском районах, а также в Татарском и Сузунском муниципальных округах. По данным МЧС, обстановка осложнилась 28 марта в связи с потеплением.
Накануне, добавил Орлов, поступило 44 обращения об оказании помощи по откачке воды. По его словам, помощь была оказана своевременно. В понедельник зафиксировано два перелива воды через автодороги — в Коченевском районе и Татарском муниципальном округе, сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Антон Мирошниченко, проезд на участках обеспечен. Он уточнил, что в регионе к 1 апреля планируется завершить расчистку водопропускных труб.
В связи с наступлением весеннего паводка в регионе планируется введение режима повышенной готовности, сообщил министр ЖКХ и энергетики Евгений Назаров. По его словам, сейчас проект постановления проходит согласование.