Reuters: Три страны могут создать консорциум по поставкам через Ормузский пролив

Турция, Египет и Саудовская Аравия могут создать консорциум для управления потоками нефти через Ормузский пролив. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщило агентство Reuters со ссылкой на два пакистанских источника.
Предположительно, такие предложения, в том числе от Египта, ранее направили в Белый дом. Они подразумевают структуру сборов, схожую с той, которая действует в Суэцком канале. Кроме того, инициаторы консорциума попросили Пакистан принять в нем участие. Но, по словам другого источника, Исламабаду официально не предлагали присоединиться к инициативе, и страна не будет этого делать.
При этом предложение о создании консорциума обсуждали с США и Ираном. Кроме того, начальник штаба пакистанской армии фельдмаршал Асим Мунир регулярно контактировал с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, передает агентство.
27 марта СМИ сообщили, что ОАЭ заявили союзникам о готовности задействовать Военно-морские силы для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе. Также власти эмиратов ведут активные переговоры с Саудовской Аравией, пытаясь заручиться ее поддержкой для присоединения к многонациональной морской оперативной группе.