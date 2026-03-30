Reuters: Три страны могут создать консорциум по поставкам через Ормузский пролив

Турция, Египет и Саудовская Аравия могут создать консорциум для управления потоками нефти через Ормузский пролив. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщило агентство Reuters со ссылкой на два пакистанских источника.

Предположительно, такие предложения, в том числе от Египта, ранее направили в Белый дом. Они подразумевают структуру сборов, схожую с той, которая действует в Суэцком канале. Кроме того, инициаторы консорциума попросили Пакистан принять в нем участие. Но, по словам другого источника, Исламабаду официально не предлагали присоединиться к инициативе, и страна не будет этого делать.

При этом предложение о создании консорциума обсуждали с США и Ираном. Кроме того, начальник штаба пакистанской армии фельдмаршал Асим Мунир регулярно контактировал с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, передает агентство.

27 марта СМИ сообщили, что ОАЭ заявили союзникам о готовности задействовать Военно-морские силы для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе. Также власти эмиратов ведут активные переговоры с Саудовской Аравией, пытаясь заручиться ее поддержкой для присоединения к многонациональной морской оперативной группе.

Узнать больше по теме
Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
Читать дальше