В Красноярске 25 апреля пройдет общегородской субботник

Весенний общегородской субботник пройдет в Красноярске 25 апреля.​ Соответствующее распоряжение подписал глава города Сергей Верещагин. Общегородской субботник в этом году впервые пройдет одновременно на территории всего большого Красноярска. Акции в течение двухмесячника будут организовывать администрации всех районов, — отметили в мэрии. Работы будут проходить на участках, которые не попадают в план регулярной уборки: берега рек, зеленые зоны, неразграниченные территории, а также места, где образовались несанкционированные свалки.​ Субботник станет частью двухмесячника по благоустройству и озеленению «За чистый город, чистую Сибирь», который начнется с 6 апреля. Каждую неделю во всех районах краевого центра в течение этих двух месяцев будут проводиться «санитарные пятницы». Во время двухмесячника в городе также моют памятники, готовят к запуску фонтаны, чистят и ремонтируют уличную мебель, дорожные ограждения, остановки, светофоры и дорожные знаки. В ведомстве уточнили, что осенний субботник в этом году пройдет 19 сентября, а двухмесячник начнется с 17 августа.