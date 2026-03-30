Для подкармливания копытных в лесах края специалисты разложили 880 веников и более 57 тонн сена

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Специалисты краевой дирекции по особо охраняемым природным территориям подкармливают копытных.
Многоснежная зима и перепады температур весной создали дополнительные сложности для диких животных. Косули, не имея возможности добывать пищу из-под глубокого снега, стали чаще выходить в населенные пункты.
С начала года инспекторы раздали 880 веников, более 57 тонн сена и 15 тонн зерновых.
Наибольшую поддержку оказали жители населенных пунктов, прилегающих к заказнику «Большая степь», и фермеры сельхозкооператива «Денисовский». Только за последнюю неделю они выложили четыре тонны зерновых, рассказали в ведомстве.