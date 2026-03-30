В Таганроге после атаки БПЛА повреждена школа. Об этом рассказала глава города Светлана Камбулова в своих социальных сетях.
Как сообщалось ранее, в результате ночного ЧП один человек погиб, еще восемь жителей получили ранения. Одну из пострадавших женщин экстренно госпитализировали.
Массированная атака повредила три местных предприятия, десятки жилых домов и выбила окна в школе № 26. Работу пришкольного детского лагеря срочно перенесли в соседнее здание.
— Людей из дома № 21 на улице Свободы эвакуировали. Территория оцеплена для работы саперов, а движение трамваев в сторону завода Бериева остановлено, — отчитались власти.
Утром специальные комиссии начнут поквартирный обход поврежденных районов для оценки ущерба. Жителей просят сохранять спокойствие, не приближаться к упавшим обломкам и сразу вызывать спецслужбы по номеру 112.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.