Гол Свечникова не спас «Каролину» от поражения в матче НХЛ с «Монреалем»

ВАШИНГТОН, 30 марта. /ТАСС/. «Каролина» уступила «Монреалю» со счетом 1:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ник Сузуки (27-я и 40-я минуты) и Коул Кофилд (38). У проигравших отличился Андрей Свечников (9). Результативный пас на свой счет записал российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов.
Свечников набрал 62-е очко (26 голов + 36 передач) в регулярном чемпионате и вышел на чистое четвертое место в списке лучших бомбардиров сезона среди россиян, обойдя нападающего «Коламбуса» Кирилла Марченко (25+36). Форварда «Каролины» опережают только Никита Кучеров (121), Кирилл Капризов (89) и Артемий Панарин (75), которые выступают за «Тампу», «Миннесоту» и «Лос-Анджелес» соответственно.
«Каролина» возглавляет турнирную таблицу Столичного дивизиона, набрав 98 очков в 73 матчах. «Монреаль» занимает 3-е место в Атлантическом дивизионе с 94 очками после 73 игр. В следующем матче «Каролина» в ночь на 1 апреля по московскому времени сыграет в гостях против «Коламбуса», «Монреаль» в этот же день встретится на выезде с «Тампой».