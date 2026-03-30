Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гол Свечникова не спас «Каролину» от поражения в матче НХЛ с «Монреалем»

В составе победителей результативным пасом отметился форвард Иван Демидов.

ВАШИНГТОН, 30 марта. /ТАСС/. «Каролина» уступила «Монреалю» со счетом 1:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ник Сузуки (27-я и 40-я минуты) и Коул Кофилд (38). У проигравших отличился Андрей Свечников (9). Результативный пас на свой счет записал российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов.

Свечников набрал 62-е очко (26 голов + 36 передач) в регулярном чемпионате и вышел на чистое четвертое место в списке лучших бомбардиров сезона среди россиян, обойдя нападающего «Коламбуса» Кирилла Марченко (25+36). Форварда «Каролины» опережают только Никита Кучеров (121), Кирилл Капризов (89) и Артемий Панарин (75), которые выступают за «Тампу», «Миннесоту» и «Лос-Анджелес» соответственно.

«Каролина» возглавляет турнирную таблицу Столичного дивизиона, набрав 98 очков в 73 матчах. «Монреаль» занимает 3-е место в Атлантическом дивизионе с 94 очками после 73 игр. В следующем матче «Каролина» в ночь на 1 апреля по московскому времени сыграет в гостях против «Коламбуса», «Монреаль» в этот же день встретится на выезде с «Тампой».

Узнать больше по теме
ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы): главное о клубе депутатов Евросоюза
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) — одно из старейших и самых значимых объединений в Европе. Оно объединяет представителей национальных парламентов стран-членов Совета Европы и служит площадкой для обсуждения ключевых политических и социальных вопросов.
Читать дальше