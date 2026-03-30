Эксперт Власова заявила о проблеме поздней диагностики биполярного расстройства

Биполярное расстройство характерно чередованием эпизодов депрессии и мании, между которыми могут быть периоды нормального самочувствия. Человек может по очереди испытывать небывалый подъем активности, сопровождаемый неадекватным весельем, безрассудными поступками или раздражительностью, а затем погружаться в апатию и крайнюю усталость, сопровождаемую суицидальными мыслями. В семье людей с недиагностированным БАР часто считают лентяями и неудачниками, при этом давление и усиление контроля за ними ведет к усугублению расстройства.