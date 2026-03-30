Эксперт Власова заявила о проблеме поздней диагностики биполярного расстройства

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Поздняя диагностика биполярного расстройства остается проблемой как в России, так и в мире. Большинство пациентов узнают о диагнозе через 5−10 лет после появления первых признаков, что повышает риск осложнений, сообщила ТАСС Наталия Власова, доцент кафедры юридической психологии и права факультета «Юридическая психология» Московского государственного психолого-педагогического университета.
30 марта отмечается Всемирный день биполярного расстройства (биполярного аффективного расстройства, БАР). В России в 2025 году распространенность БАР, включая циклотимию и неуточненные формы проявления биполярного расстройства, достигла 3,5% населения страны. В мире этот показатель составляет 3−5%.
«В России в последние годы наблюдается пусть и небольшое (около 0,5%), но повышение количества заболевших. Одной из наиболее значимых проблем в нашей стране, как и в мире, является поздняя диагностика БАР. В большинстве случаев обращение пациентов за медицинской помощью происходит спустя 5−10 лет с момента появления первых признаков заболевания, что повышает риск осложнений, проявляющихся в суицидальных попытках и формировании зависимости от психоактивных веществ», — сказала Власова.
Биполярное расстройство характерно чередованием эпизодов депрессии и мании, между которыми могут быть периоды нормального самочувствия. Человек может по очереди испытывать небывалый подъем активности, сопровождаемый неадекватным весельем, безрассудными поступками или раздражительностью, а затем погружаться в апатию и крайнюю усталость, сопровождаемую суицидальными мыслями. В семье людей с недиагностированным БАР часто считают лентяями и неудачниками, при этом давление и усиление контроля за ними ведет к усугублению расстройства.
«Обе фазы заболевания несут в себе угрозу для здоровья и жизни больного. Прежде всего это выражается в соматических проявлениях — заболеваниях ЖКТ, сердечно-сосудистой системы, приступообразных головных болях, нарушениях обмена веществ и иммунитета. Не менее важным является негативное влияние БАР на социальную, профессиональную и личную жизнь пациента. Работа и учеба становятся затруднительными в силу невозможности эффективно выполнять даже необходимые трудовые задачи или усваивать новые навыки. Полноценная социальная адаптация нарушается», — уточнила психолог.
Кто в группе риска?
Согласно исследованиям, болезнь может развиться не только из-за генетической предрасположенности, но и из-за таких социальных и личностных факторов, как незрелость личности, низкий уровень стрессоустойчивости и контроля поведения, а также под влиянием хронического стресса и тяжелых жизненных ситуаций.
«Однако даже при сочетании данных факторов нельзя однозначно говорить о высокой вероятности заболевания. Диагностировать БАР можно лишь на основе полной клинической картины. При этом исследования, которые в настоящее время ведутся в области биомаркеров и нейровизуализации, в будущем могут способствовать выявлению расстройства на ранних этапах», — добавила Власова.
Современные методы лечения БАР дают хороший эффект и обеспечивают длительные периоды ремиссии. Социальная реабилитация обеспечивается психотерапией, пояснила она. В настоящее время разрабатываются новые препараты, а также физиотерапевтические методы, среди которых — транкраниальная магнитная терапия.