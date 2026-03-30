Курс на перезапуск отрасли: в России предложили восстановить систему Госкино

В России предложено восстановить Госкино как отдельное ведомство, ответственное за развитие кинематографии, сообщает ТАСС со ссылкой на режиссера и продюсера Сергея Члиянца.
По его мнению, для полноценного развития отрасли необходимо вывести кинематограф из структуры Министерства культуры и сформировать самостоятельный орган управления.
Он указал, что кино следует рассматривать как отдельную сферу, требующую специализированного государственного регулирования и постоянного внимания.
Также отмечается, что создание отдельного ведомства позволит сосредоточиться на решении практических задач отрасли и вопросах развития на системном уровне.
