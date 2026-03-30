Песков: Путин выступит на ПМЭФ с содержательной речью

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 30 марта, сообщил, что российский лидер Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 3 по 6 июня. По его словам, глава государства традиционно посещает это мероприятие.
Песков отметил, что президент также выступит с содержательной речью. Он добавил, что выступление Путина на форуме является ожидаемой частью программы и привлекает большое внимание.
— В этом году оно тоже будет содержательное, и его будут ждать, — цитирует представителя Кремля ТАСС.
Ранее Путин в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий поручил правительству подготовить Стратегию формирования биоэкономики до 2050 года.
Также российский лидер предложил создать экспериментальные правовые режимы для биоэкономики и предоставить налоговые преференции компаниям, которые внедряют биотехнологии. По его словам, на задачи ее ускоренного развития нужно настроить существующие и предложить дополнительные меры поддержки частных инвестиций.