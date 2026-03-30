«Коламбус» уступил «Бостону» в матче НХЛ. Марченко сделал ассистентский дубль

ВАШИНГТОН, 30 марта. /ТАСС/. «Коламбус» уступил «Бостону» в серии буллитов со счетом 3:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Голы в составе «Бостона» забили Чарли Макэвой (47-я минута) и Павел Заха (49, 60), победный буллит на счету Виктора Арвидссона. У «Коламбуса» отличились Бун Дженнер (7), Мэйсон Марчмент (8) и Чарли Койл (20).
Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко сделал две результатные передачи, его партнер по команде защитник Иван Проворов один раз выступил в качестве ассистента.
«Бостон» занимает 4-е место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 92 очка в 74 матчах. «Коламбус» идет 4-м в Столичном дивизионе с 88 очками после 74 проведенных игр. В следующем матче «Бостон» в ночь на 1 апреля по московскому времени примет «Даллас», «Коламбус» в этот же день сыграет дома против «Каролины».