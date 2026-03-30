Первый в этом году случай укуса клеща зафиксирован в Красноярском крае (видео)

Первой пострадавшей в этом году от укуса клеща в Красноярском крае стала 12-летняя девочка. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Присасывание произошло 28 марта на территории красноярского кладбища Бадалык — клеща обнаружили на голове ребенка. За медицинской помощью семья обратилась на следующий день. Девочка была привита против вирусного энцефалита, клеща отправили на лабораторное исследование.
Эпидемиологи напоминают, что с наступлением сезона активности клещей любой выезд на природу, посещение парков и кладбищ требует соблюдения мер профилактики и защиты:
«Используйте репелленты, носите закрытую одежду, осматривайте себя и детей каждые 20−30 минут во время прогулок, при обнаружении клеща постарайтесь незамедлительно его удалить и сохранить для исследования. Позаботьтесь о вакцинации, если вы ещё не привиты!».
Ранее специалисты предупреждали, что в зависимости от погодных условий первая активность клещей начнет проявляться в конце марта или в первой декаде апреля. В этом сезоне их численность на территории Красноярского края в целом прогнозируется на среднемноголетнем уровне. Предполагается рост количества таежных клещей в окрестностях Красноярска, Шарыпова, Лесосибирска и Иланско-Нижнеингашского округа, а также подъем числа степных клещей — в окрестностях Минусинска. Вместе с тем ожидается сохранение на уровне прошлого года количества таежных клещей в зоне Ачинска и спад степных клещей в окрестностях Канска.
