Первый в этом году случай укуса клеща зафиксирован в Красноярском крае (видео)

Ранее специалисты предупреждали, что в зависимости от погодных условий первая активность клещей начнет проявляться в конце марта или в первой декаде апреля. В этом сезоне их численность на территории Красноярского края в целом прогнозируется на среднемноголетнем уровне. Предполагается рост количества таежных клещей в окрестностях Красноярска, Шарыпова, Лесосибирска и Иланско-Нижнеингашского округа, а также подъем числа степных клещей — в окрестностях Минусинска. Вместе с тем ожидается сохранение на уровне прошлого года количества таежных клещей в зоне Ачинска и спад степных клещей в окрестностях Канска.