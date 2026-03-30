Reuters: Три страны хотят создать консорциум по поставкам через Ормузский пролив

Турция, Египет и Саудовская Аравия намерены сформировать специальный консорциум.

Источник: Комсомольская правда

Турция, Египет и Саудовская Аравия намерены сформировать специальный консорциум для управления потоками нефти через Ормузский пролив. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два пакистанских источника.

По словам одного из источников агентства, предложения, в том числе от Египта, ранее направили в Белый дом. Подразумеваются структуру сборов, схожую с той, что работает в Суэцком канале.

Как отмечается в публикации, эти страны также попросили Пакистан принять участие в консорциуме. По данным агентства, Исламабаду не предлагали присоединиться к инициативе официально, и он не намерен этого делать.

Напомним, 21 марта МИД ОАЭ сообщил, что более 20 стран призвали к прекращению атак Ирана на грузовые суда и энергетическую инфраструктуру. Эти государства намерены обеспечить безопасное судоходство через Ормузский пролив.

Чуть позже газета Times со ссылкой на источники сообщила, что Великобритания собирается направить в Ормузский пролив военный корабль RFA Lyme Bay, переоборудованный в плавучую базу для беспилотных минных тральщиков.

Узнать больше по теме
Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
