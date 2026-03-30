В Прикамье мошенники рассылают фальшивые письма от трудовой инспекции

Случаи рассылки поддельных уведомлений от лица Государственной инспекции труда участились в Пермском крае, рассказали в пресс-службе ведомства.
Злоумышленники используют официальную символику, фальшивые реквизиты и ссылки на законы, чтобы оказывать давление на работодателей.
В письмах говорится о якобы выявленных нарушениях трудового законодательства, теневой занятости или проблемах с отчётностью. В инспекции труда напоминают, как отличить подлинное контрольное мероприятие от мошеннического:
Типовые формы решений утверждены приказом Минэкономразвития РФ № 151;
Каждое решение содержит QR-код, ведущий на запись в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий;
Все мероприятия фиксируются в этом реестре;
Запросы сведений без решения о проверке возможны только в исключительных случаях (например, при расследовании несчастных случаев).
При любых сомнениях работодателям рекомендуют незамедлительно связаться с территориальным органом Роструда по официальным телефонам и уточнить подлинность поступивших документов.