В Прикамье мошенники рассылают фальшивые письма от трудовой инспекции

В ведомстве просят пермяков быть бдительнее.

Случаи рассылки поддельных уведомлений от лица Государственной инспекции труда участились в Пермском крае, рассказали в пресс-службе ведомства.

Злоумышленники используют официальную символику, фальшивые реквизиты и ссылки на законы, чтобы оказывать давление на работодателей.

В письмах говорится о якобы выявленных нарушениях трудового законодательства, теневой занятости или проблемах с отчётностью. В инспекции труда напоминают, как отличить подлинное контрольное мероприятие от мошеннического:

Типовые формы решений утверждены приказом Минэкономразвития РФ № 151;

Каждое решение содержит QR-код, ведущий на запись в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий;

Все мероприятия фиксируются в этом реестре;

Запросы сведений без решения о проверке возможны только в исключительных случаях (например, при расследовании несчастных случаев).

При любых сомнениях работодателям рекомендуют незамедлительно связаться с территориальным органом Роструда по официальным телефонам и уточнить подлинность поступивших документов.