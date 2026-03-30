Новый авиаперевозчик из Узбекистана начал летать из Красноярска в Ташкент

29 марта международный аэропорт Красноярск встретил первый рейс частной узбекской авиакомпании Centrum Air.
Перевозчик открыл регулярное сообщение между краевым центром и Ташкентом — полеты будут выполняться дважды в неделю, по четвергам и воскресеньям. На линии задействованы самолеты Airbus A320.
Пассажиры смогут воспользоваться стыковочными рейсами для путешествий в Уральск, Астану, Пхукет, Дананг, Сеул, Лахор, Иссык-Куль и Франкфурт.
В парке авиакомпании — 14 воздушных судов Airbus, которые обслуживают более 50 направлений.
