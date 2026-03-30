Ввоз и продажу пива из недружественных стран запрещают с 1 апреля в Беларуси, но есть исключение

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси с 1 апреля 2026 года запрещается ввоз и продажа пива из недружественных стран. Это регламентирует постановление Совмина (№ 808 от 31 декабря 2025-го), которое опубликовали на сайте правительства.

Так, под запрет попадает солодовое пиво, которое происходит из недружественных стран, определенных в перечне. В том числе, под запрет попадет пиво, произведенное в странах Евросоюза, Великобритании, США, Канаде, Швейцарии, Норвегии и других.

Ранее мы писали о том, что в Беларуси пиво из недружественных стран убирается из продажи. Это делают для маркировки всего объема остатков.

Поэтому с 1 апреля оптовая и розничная торговля импортным пивом будет приостановлена. До 7 апреля субъекты торговли должны будут провести инвентаризацию остатков, отправить экземпляры описи в налоговую, а затем промаркировать оставшийся товар специальными знаками до 31 мая.

После маркировки остатки снова выставят на продажу.

