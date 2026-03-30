Ввоз и продажу пива из недружественных стран запрещают с 1 апреля в Беларуси, но есть исключение

В Беларуси с 1 апреля 2026 года запрещается ввоз и продажа пива из недружественных стран. Это регламентирует постановление Совмина (№ 808 от 31 декабря 2025-го), которое опубликовали на сайте правительства.
Ранее мы писали о том, что в Беларуси пиво из недружественных стран убирается из продажи. Это делают для маркировки всего объема остатков.
Поэтому с 1 апреля оптовая и розничная торговля импортным пивом будет приостановлена. До 7 апреля субъекты торговли должны будут провести инвентаризацию остатков, отправить экземпляры описи в налоговую, а затем промаркировать оставшийся товар специальными знаками до 31 мая.
После маркировки остатки снова выставят на продажу.
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.Читать дальше