«Наслаждаюсь каждым моментом»: Альмира Турсын рассказала о декретных буднях

Альмира поделилась в Instagram нежным фото с ребенком. На снимке она держит на руках малышку Айю-Сафию и делает селфи. Лицо девочки актриса пока скрывает за смайликом.
Счастливая мама рассказала, что ее дни в декрете проходят спокойно, без спешки. Она старается наслаждаться каждым моментом с ребенком:
«Став мамой во второй раз в 35, спустя 13 лет, уже никуда не тороплюсь и не бегу, без страха “упустить жизнь где-то там”…
Потому что уже знаю, что время пролетит очень быстро, пройдут газики, колики, бессонные ночи, эти маленькие сладкие ручки-ножки вырастут и побегут своей дорожкой, и однажды будет тяжело поднять на ручки…
Поэтому проживаю декрет спокойнее, осознаннее, наслаждаясь процессом и каждым моментом!" — призналась Альмира.