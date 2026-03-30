Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Наслаждаюсь каждым моментом»: Альмира Турсын рассказала о декретных буднях

Казахстанская актриса Альмира Турсын, звезда отечественного фильма «Томирис», рассказала, как проходят ее дни в декрете — актриса недавно стала мамой во второй раз, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Альмира поделилась в Instagram нежным фото с ребенком. На снимке она держит на руках малышку Айю-Сафию и делает селфи. Лицо девочки актриса пока скрывает за смайликом.

Счастливая мама рассказала, что ее дни в декрете проходят спокойно, без спешки. Она старается наслаждаться каждым моментом с ребенком:

«Став мамой во второй раз в 35, спустя 13 лет, уже никуда не тороплюсь и не бегу, без страха “упустить жизнь где-то там”…

Потому что уже знаю, что время пролетит очень быстро, пройдут газики, колики, бессонные ночи, эти маленькие сладкие ручки-ножки вырастут и побегут своей дорожкой, и однажды будет тяжело поднять на ручки…

Поэтому проживаю декрет спокойнее, осознаннее, наслаждаясь процессом и каждым моментом!" — призналась Альмира.